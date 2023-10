Sêxtuplos: Theo passará por cirurgia e pais pedem doação de sangue

Um dos sêxtuplos capixabas, Theo, que nasceu no final da tarde do dia 1º de outubro, precisou ser transferido para o hospital HEMO da Serra, na Grande Vitória, onde passará por uma cirurgia no coração.

Os pais dos sêxtuplos capixabas fizeram um comunicado através das redes sociais, onde esclarecem que a cirurgia do Theo é para fechar uma válvula do coração. Eles pedem doações de sangue para o hospital onde será realizada a cirurgia.

O hospital para fazer a doação fica na avenida Leitão da Silva, número 1089, ao lado do Hospital MedSênior. O horário para fazer a doação é de segunda à sexta, das 7h às 17h. Pode ser qualquer tipo sanguíneo.

Para fazer a doação, é preciso:

Estar com boa saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam apresentar autorização por escrito do responsável legal)

Pesar, no mínimo, 50 kilos;

Estar alimentado, mas não ingerir alimentos gordurosos 2h antes da doação;

Não consumir bebidas alcóolicas 12h antes da doação;

Não fumar 2h antes da doação;

Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, ou carteira de trabalho);

Mulheres podem doar a cada 90 dias (3x por ano);

Homens podem doar a cada 60 dias (4x por ano).

Mais informações pelos telefones: (27) 3089-6000 / (27) 98184-2662 / (27) 99977-2087

