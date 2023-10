Nasceram! Equipe de 32 profissionais realiza parto de sêxtuplos no ES

Eles chegaram! Os sêxtuplos capixabas, filhos do casal Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31, nasceram no final da tarde deste domingo (1), em Colatina, noroeste do Espírito Santo.

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 no São Bernardo Apart Hospital. Quezia completou 27 semanas de gestação no último sábado (30) e estava internada desde o dia 05 de setembro para acompanhamento.

O parto durou cerca de 10 minutos e contou com uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Logo após o procedimento, a mãe ficou em observação na UTI e os bebês foram encaminhados para a Utin. Um boletim médico será divulgado às 11 horas desta segunda-feira (02) em coletiva de imprensa no hospital.

Confira algumas fotos

Foto: Divulgação