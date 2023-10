Sob nova direção, PCdoB de Cachoeiro lança nomes para às eleições 2024

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Cachoeiro de Itapemirim, realizou a sua Conferência Municipal Ordinária, neste domingo (29). O evento, realizado no Centro Operário e de Proteção Mútua, tratou sobre a análise do cenário político, aprovação do pré-projeto eleitoral, o que inclui a apresentação de nomes para concorrer às eleições municipais de 2024, e eleição da nova direção partidária.

A conferência foi presidida por Almir Forte dos Santos, militante histórico do PCdoB e eleito vereador por três mandatos, pelo mesmo partido. Segundo Almir Forte, “o PCdoB de Cachoeiro de Itapemirim se coloca como um partido arrojado e preocupado com o desenvolvimento nacional. Por isso, apresenta novas lideranças que, certamente, cumprirão importante papel político no atual momento”.

Situação nova para as próximas eleições é que serão as primeiras a contar com o formato de federações, que se configura em dispositivo que permite aos partidos se unirem não só pra disputar eleições, mas também pra traçar programas conjuntos. A Federação Brasil da Esperança é composta pelo PCdoB, PT e PV e foi formalizada em maio de 2022. Nesse sentido, as ações traçadas entre os três partidos se articulam nos níveis federal, estadual e municipal.

O PCdoB de Cachoeiro de Itapemirim avalia que é importante contribuir para a qualificação da política municipal. Para tanto, irá apresentar à sociedade cachoeirense três nomes para concorrer à Câmara Municipal. E também iniciou processo de avaliação para a possibilidade de apresentação de um nome para concorrer à Prefeitura Municipal de Cachoeiro.

Outro momento importante da conferência foi a eleição da nova direção partidária. Momento de grande alegria foi a escolha de Dayse Modesto Correa, a primeira mulher a presidir o partido no município. Segundo Dayse, “é uma honra ser a primeira mulher a presidir o PCdoB de Cachoeiro de Itapemirim. A eleição dessa nova direção é um sinal claro do compromisso do partido com os grandes desafios da sociedade”.

A Conferência Municipal do PCdoB ainda contou com a presença de liderança estaduais da sigla: Cláudio de Moraes Machado, Ronaldo Barboza e Neio Lúcio Fraga, que saudaram o importante debate apresentado e parabenizaram a nova direção.