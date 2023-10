Solange Almeida teve dificuldade de respirar após vício em cigarro eletrônico

A cantora Solange Almeida, 49 anos, falou sobre o vício em cigarro eletrônico e os prejuízos que ele causou à saúde.

“Fiz uso entre oito e nove meses. Escutava que era à base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal. Com o tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz não era a mesma”, afirmou em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, no domingo (15).

A cantora conta que tem tratamento que está fazendo para a voz, após sofrer consequências de vício em cigarro eletrônico. “Fiz um exame aprofundado. Descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, disse.

Tratamento e fonoterapia

Em junho, Solange contou em entrevista à revista Veja que foi apresentada ao cigarro eletrônico durante a pandemia de coronavírus.

“Comecei a comprar de vários sabores. Cheguei a ter um em cada uma das cinco bolsas que mais uso, dentro do carro, na gaveta da cozinha… E foi me dando dificuldade de respirar, problema nas cordas vocais. […] Minha filha me mostrou uma matéria sobre uma menina internada por uso do cigarro. Naquele dia decidi que não usaria”, acrescentou ela, que teve crises de ansiedade, pânico e depressão devido ao vício.

Na ocasião, ela afirmou estar em tratamento para abandonar o vício, além de contar que passou a fazer sessões de fonoterapia, com uma fonoaudióloga, para recuperar a voz.