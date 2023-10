Solidariedade e aventura! Conheça a história dos trilheiros de Venda Nova

Em 2012, um grupo de amigos apaixonados por adrenalina decidiram organizar o 1º primeiro Encontro de Trilheiros de Venda Nova do Imigrante, com intuito de ajudar quem precisa, unindo solidariedade e aventura.

Edézio Zavarize, Ivan Tonoli, Soney Cassaro e Robertim Minete foram os principais responsáveis por dar vida a esse evento pioneiro. Naquela época, Venda Nova não tinha iniciativas desse tipo, mas isso mudou quando o desejo de confraternização uniram esses amigos na busca por algo que pudesse mudar a história de muitas pessoas.

O 1º primeiro Encontro foi um sucesso, mas a necessidade de uma estrutura mais organizada surgiu naturalmente e em junho de 2016, a Associação dos Trilheiros de Venda Nova foi criada, e desde então, tem crescido constantemente.

Hoje, a associação conta com a participação de mais de 30 membros dedicados, e seu atual presidente é Lubis Falqueto.

O que torna os Trilheiros de Venda Nova notáveis é o espírito voluntário que permeia a organização. Cada membro se empenha de forma incansável para garantir o sucesso do evento, trabalhando duro para proporcionar experiências incríveis aos participantes.

O Encontro de 2022 foi um marco, com mais de 540 motos presentes, a maioria vinda de outros municípios do Estado, além de trilheiros do Norte do Rio de Janeiro e do Sul de Minas Gerais.

O evento não apenas proporcionou aventura e diversão, mas também impulsionou o comércio local, movimentando a economia da cidade.

Solidariedade

Além de promover a paixão pela trilha, os Trilheiros de Venda Nova têm um compromisso sólido com a comunidade. No ano passado, um terço do lucro obtido no evento foi destinado à Apae de Venda Nova.

Já em 2023, entregaram R$ 10 mil à Apae e 20 colchões pneumáticos para UTI do Hospital Padre Máximo, ambos de Venda Nova do Imigrante. Ainda para este ano, eles reafirmaram o compromisso de manter essa parceria e expandir sua ajuda à comunidade, com a realização das Campanhas do Dia das Crianças, incluindo a doação de presentes, e a Campanha de Natal, que distribui balas nas ruas da cidadee nas comunidades próximas às trilhas na véspera do Natal.

Os Trilheiros de Venda Nova não são apenas aventureiros destemidos, mas também verdadeiros heróis locais que demonstram que paixão e solidariedade podem se unir para fazer a diferença. Eles são um exemplo brilhante do que uma comunidade unida pode alcançar quando trabalha em conjunto para o bem de todos. Junte-se a eles em sua próxima aventura e faça parte dessa incrível jornada!