SOS Comércio: Prefeitura de Vitória lança botão do pânico virtual

A tecnologia se tornou uma importante ferramenta para ampliar a segurança pública. Atenta a isso, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), lançou, nesta segunda-feira (30), o SOS Comércio, que é um ‘botão do pânico virtual’. Por meio da ferramenta, os comerciantes poderão acionar os agentes da Guarda Municipal de Vitória mais rapidamente.

Trata-se de um aplicativo de celular com o qual o comerciante terá ligação direta com a Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Semsu. Os locais integrados com o SOS Comércio são identificados com um adesivo.

O SOS Comércio pode ser usado em emergências de roubo. Cada comerciante participante está cadastrado junto à Semsu. Nesses registros, estão incluídos dados do proprietário e o endereço do estabelecimento. Também durante o cadastro, o proprietário deverá disponibilizar à Central de Monitorando o acesso às imagens de pelo menos uma das câmeras de segurança do estabelecimento. Os agentes da Central de Monitoramento só poderão conferir as imagens das câmeras dos lojistas caso o botão seja acionado.

Lançamento do Sistema SOS Comércio

“É um modelo semelhante ao Botão de Pânico que temos implementado nas 103 escolas do município e que já é um sucesso. Só que ao invés de ser físico, é um botão virtual. Em cinco segundos, a Guarda Municipal já terá as primeiras informações sobre o crime, se o suspeito está com arma branca ou arma de fogo, quais as vestimentas, quantos são, antes mesmo de chegar ao estabelecimento comercial. É um modelo novo, que sofrerá ajustes ao longo do tempo, mas que já gera a sensação de segurança para os comerciantes “, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.

O aplicativo é instalado no celular do proprietário ou no aparelho que fica no comércio. Assim que o botão virtual é pressionado, a Central Integrada Operacional de Monitoramento (Ciom) recebe um alerta e averigua a situação. A orientação é que o SOS Comércio seja utilizado durante ou logo em seguida a uma situação criminosa no interior do estabelecimento.

As primeiras informações são coletadas pelo agente da Central de Monitoramento e repassadas para atendimento das equipes da rua.

O projeto está na fase experimental. Durante 90 dias, serão feitas adequações mediantes os atendimentos. Inicialmente, são 25 comércios de ramos e bairros diferentes e que foram listados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria de Governo. São pontos que já foram alvo de furto ou roubo.

Câmera

Essa condição permite ao agente visualizar, em tempo real, a situação dentro do comércio, caso o botão virtual tenha sido acionado. Esse consentimento é previamente feito pelo proprietário por meio de assinatura de termo de adesão.

“Não haverá uma vigilância 24 horas por parte da Secretaria de Segurança Urbana, pois se trata de espaços privados. O acesso às imagens das câmeras particulares do comércio só acontecerá a partir do momento que o botão for acionado pelo lojista. É uma ferramenta para crimes no interior do estabelecimento e que agiliza o atendimento dos agentes na rua “, enfatizou o Secretário Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória, Amarílio Boni.

O formato é acessível e permite que possa ser ampliado. “Mediante essa análise dos prévia dos resultados, teremos como fazer adaptações à realidade dos lojistas. É uma ferramenta nova e que desejamos atender a mais pontos”, observa Boni.

O SOS Comércio será operacionalizado pela Semsu, mas foi planejado junto com a Federação de Comércios (Fecomércio), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Secretaria de Governo (Segov).