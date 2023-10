Soturno recebe mutirão de serviços de saúde neste fim de semana

Nesta sexta-feira (20) e sábado (21), a Prefeitura de Cachoeiro levará o projeto “Saúde mais perto de você” ao distrito de Soturno, interior de Cachoeiro, com diversos serviços para a população local.

Os atendimentos serão concentrados na Unidade Básica de Saúde (UBS). Na sexta (20), o funcionamento será das 13h às 20h, enquanto no sábado (21), os profissionais da saúde estarão no local das 8h às 12h.

Os moradores serão atendidos por demanda espontânea. Serão ofertados os serviços de vacinação; aferição de pressão arterial e glicemia; atendimentos com clínico geral e em saúde bucal; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; vacinação antirrábica; palestras e outros.

Também serão realizados atendimentos previamente agendados pela equipe da UBS do bairro, como consultas em cardiologia, ortopedia, urologia, nutrição e ginecologia.

Será a quinta edição do projeto, que já foi realizado nos bairros: Village da Luz, Gilson Carone, Aeroporto e, recentemente, no distrito de Itaoca.

“O projeto ‘Saúde mais próximo de você’ tem se mostrado muito eficaz. Estamos conseguindo disponibilizar atendimentos em diversas localidades de Cachoeiro, em uma parceria que está produzindo resultados, e temos expectativas de que sua expansão beneficie ainda mais pessoas”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.

“Esse projeto tem cumprido com êxito a missão para a qual foi concebido, que é fornecer serviços de saúde de forma ágil nas áreas que mais demandam, simplificando o acesso a procedimentos que podem fazer diagnósticos de doenças e aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos”, ressalta o prefeito Victor Coelho.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.