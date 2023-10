Traficante que fornecia para caminhoneiros é preso pela polícia no ES

Equipes do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) deflagraram a Operação “Rota Segura”, nessa terça-feira (03), com o objetivo de dar cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão no município de Cariacica, sobre a investigação de comércio de cocaína para caminhoneiros que trafegavam na Rodovia BR -262, em Viana. Na ação, um suspeito de 36 anos foi preso e foram apreendidos na casa dele, drogas, material para embalo de entorpecente, telefone celular e um veículo utilizado para prática de crime.

Levantamentos realizados pela equipe do Denarc apontaram que o investigado estaria fornecendo cocaína para caminhoneiros que trafegavam na Rodovia BR-262, no município de Viana, os quais utilizavam a droga em serviço, conduzindo os veículos automotores de transporte de carga sob efeito de entorpecentes, colocando em risco a segurança viária e a vida das pessoas.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, no bairro Vera Cruz, em Cariacica, foram apreendidos 1,7 quilo de cocaína, embalagens para embalo de droga, um aparelho celular e um veículo utilizado para o tráfico de drogas.

Além do cumprimento do mandado, o conduzido também foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, após procedimentos de praxe.

Os caminhoneiros que durante a investigação foram visualizados adquirindo entorpecentes, responderão pelo crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, que prevê pena para quem comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio, com a devida representação judicial para suspensão do direito de dirigir.