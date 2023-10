Três são presos por roubo a postos de combustíveis em São José do Calçado

Na manhã desta terça- feira (03), por volta das 05h51, os policiais militares do 3º Batalhão detiveram três suspeitos, sendo duas mulheres e um homem, após roubo realizado em um posto de combustíveis em São José do Calçado.

Os policiais prosseguiram até o bairro João Marcelino de Freitas para verificarem informações de um roubo a um posto de combustíveis. Em contato com o frentista, este informou as características dos suspeitos, duas mulheres e um homem, que em posse de uma faca subtraíram o dinheiro do estabelecimento e de seu bolso, em seguida fugiram em direção ao bairro mencionado.

Durante as buscas, os suspeitos foram localizados sentados no ponto de ônibus, sendo que uma das suspeitas se desfez do dinheiro, jogando no chão e na tentativa de abordagem resistiram desobedecendo a ordem policial e enfrentando a guarnição com chutes e socos, que só cessaram após um disparo de advertência realizado ao chão. Ato contínuo o suspeito fugiu em direção a uma praça, onde foi novamente alcançado.

Durante nova resistência do suspeito, populares que estavam nas imediações do local foram em favor da Polícia Militar e ajudaram a contê-lo, que posteriormente foi imobilizado e colocado no compartimento de segurança da viatura. Com apoio de outra viatura as suspeitas também receberam voz de prisão e foram detidas. Na viatura ficaram chutando e desacatando os militares.

Em uma mochila os policias encontraram uma faca com as mesmas características. Após atendimento médico as duas mulheres, de 19 anos e 24 anos e o suspeito de 22 anos, foram conduzidas até a 6ª Delegacia Regional de Alegre. O frentista não soube especificar o valor roubado, porém os militares apreenderam R$360,00 reais na ação.