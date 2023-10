Unimed Sul Capixaba entre as melhores empresas do país para trabalhar 

A Unimed Sul Capixaba, referência em assistência médica na região, celebra mais uma conquista notável neste ano, sendo reconhecida no Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™ – Brasil 2023. Pela primeira vez, a empresa figura entre as melhores do país em todas as categorias, no ranking Great Place to Work (GPTW), conquistando a 27ª posição no ranking geral, competindo com algumas das empresas mais renomadas do país.

A premiação, que já se tornou uma referência em avaliar o ambiente de trabalho e a satisfação dos colaboradores, revelou a Unimed Sul Capixaba como um exemplo de excelência, não apenas no setor de saúde, mas também no panorama empresarial como um todo. Este feito é um marco inédito para a organização e ressalta seu compromisso com a qualidade do ambiente de trabalho e com o bem-estar de seus funcionários. O evento de revelação das premiadas aconteceu ontem (16), em São Paulo e contou com as presenças do diretor vice-presidente da cooperativa, Bruno Beber Machado e do diretor Financeiro, Carlos Frederico Buloto Schmitd.

O Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™, realizado pelo GPTW, é uma das mais conceituadas premiações do país e é conhecido por destacar as organizações que investem em práticas de gestão de pessoas que promovem um clima organizacional saudável e motivador. Para a Unimed Sul Capixaba, a presença no ranking nacional em todas as categorias é motivo de grande orgulho.

Para o diretor vice-presidente, Bruno Beber Machado, essa conquista é um tributo à dedicação de toda a equipe. “Estamos imensamente orgulhosos e gratos por esse reconhecimento no Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™ – Brasil 2023. Estar no topo do ranking nacional de todas as categorias, competindo com empresas respeitadas, demonstra que estamos no caminho certo”, ressalta.

Primeiro Lugar no Brasil em Saúde e no Estado na Categoria Empresa de Médio Porte

A Unimed Sul Capixaba não apenas se destacou no ranking geral, mas também conquistou posições de destaque em categorias específicas esse ano. A cooperativa alcançou o primeiro lugar no Brasil na categoria de Saúde, solidificando ainda mais sua reputação como líder no setor.

Além disso, a Unimed Sul Capixaba conquistou o primeiro lugar no estado do Espírito Santo na categoria Empresa de Médio Porte, evidenciando sua liderança no mercado regional e seu compromisso com a excelência em todos os aspectos de sua operação.

O diretor-presidente Fernando Lemgruber também reforça que essas conquistas representam o reconhecimento do contínuo esforço em proporcionar um ambiente de trabalho que valoriza o potencial de cada colaborador, fomenta a inovação e promove a qualidade no atendimento aos clientes. “Sermos a melhor empresa de saúde do Brasil e a primeira do estado na categoria de empresa de médio porte é um testemunho de nosso compromisso em fornecer cuidados excepcionais à nossa equipe e aos nossos clientes”.