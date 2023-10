Urgente! Incêndio em boates deixa 13 mortos

Um incêndio em um complexo de boates deixou pelo menos 13 pessoas mortas neste domingo (1), na cidade de Múrcia, na Espanha.

Segundo informações dos serviços de emergência locais, as chamas começaram durante a madrugada na boate Teatre.

O portal G1 ainda informa que o local conta com 3 casas noturnas (Teatre, La Fonda e Golden) e o fogo teria atingido todas.

De acordo com a Polícia Nacional da Espanha, os mortos foram encontrados na boate Fonda, que sofreu a maior parte dos danos causados pelo incêndio, incluindo o desabamento do telhado.

