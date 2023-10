Valéria Alcure está no PP e é pré-candidata a prefeita em Ibatiba

Na mais recente movimentação nos bastidores políticos do município de Ibatiba, na região do Caparaó, a advogada Valéria Alcure se filiou ao PP. Com a filiação ao partido, contando com a participação de várias lideranças do partido, praticamente, fica oficializada que ela é pré-candidata à prefeita, pela sigla.

Ela é neta do tradicional político e ex-prefeito do município, José Alcure, que estava presente ao ato de filiação. Também estavam presentes o presidente estadual do partido, deputado federal Josias da Vitória, e a deputada estadual Raquel Lessa. Além de nomes do partido e da região, como Neucimar Fraga, Mitter Mayer e Elídea Guimarães – que também se filiou ao partido, recentemente, e pode ser pré-candidata do partido á prefeita em Irupi, entre outros.

Valéria vem sendo apontada como um dos nomes mais cotados do grupo de oposição à administração do prefeito Luciano Pingo para disputar ao cargo nas eleições do ano que vem. Seu nome é visto como uma opção de renovação, pelo grupo de oposição em Ibatiba. Além do sangue e berço na política, segundo seus apoiadores, ela possui participação destacada e importante na comunidade, onde teria uma grande aceitação dos eleitores dos chamados “JAOs”. A sigla tem a ver com o nome de seu avô, José Alcure de Oliveira, de quem teria herdado a vocação para buscar liderar o município.

Uma possível candidatura de Valéria Alcure poderia resultar numa disputa entre duas mulheres, pela Prefeitura, no município, ano que vem. Isso porque um dos nomes também muito cotados, pelo grupo da situação, é o da atual vice-prefeita Criziane Moreno. Muito atuante, principalmente, nas políticas públicas para as mulheres, ela é apontada como um nome que teria condições de dar continuidade aos projetos idealizados pela atual administração. Junto com ela, com as mesmas condições pelo lado da situação, também é cotado como pré-candidato, o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Fernando Vieira.

Valéria com seu avô José Alcure, ao lado de Josias da Vitória e Neucimar Fraga (Foto Divulgação).

Ao mesmo tempo, os grupos de oposição estão sinalizando com outros possíveis nomes, entre os tradicionais e novidades, para disputar a sucessão na Prefeitura de Ibatiba. Entre estes, sempre é ventilada a possível candidatura do ex-prefeito Lindon Jonhson. Assim como vêm sendo colocados os nomes do advogado, pedagogo e ex-vereador, Fábio Ambrozio Trindade, e do contador e ex-vereador Simião Dias Carvalho.

Outro dois nomes surgiram nos bastidores, apontados como novidades no quadro político do município. Este é o caso do dentista Luiz Pancoti e do empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibatiba (Aciba), Junior Freitas.