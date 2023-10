Venda Nova inicia organização do Calendário de Eventos de 2024

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, está definindo o Calendário de Eventos para o exercício de 2024.

A publicação abrange uma ampla variedade de eventos a serem realizados no próximo ano no município, desde festas municipais, festas distritais, congressos, seminários, encontros, feiras e exposições, até palestras, shows, atividades religiosas, festividades, atividades culturais, científicas e esportivas, entre outros.

O principal objetivo do Calendário de Eventos 2024 é estabelecer uma organização cronológica dos eventos que ocorrerão em Venda Nova, fornecendo aos promotores a oportunidade de divulgar suas atividades de forma gratuita e, ao mesmo tempo, impulsionar o potencial turístico do município, criando uma nova fonte de renda.

Para integrar um evento ao Calendário de Eventos, os promotores, organizadores e entidades de classe devem enviar um ofício à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.

Os documentos devem ser encaminhados ao Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, localizado na Rua dos Ipês, 38, bairro Vila Betânea. O prazo para submissão é até o próximo dia 10 de novembro, durante o horário de 8h às 15h.

A Secretaria também aceita envios por e-mail através do endereço [email protected] ou por meio do contato telefônico (28) 99911-9280.

No ofício de solicitação, os promotores devem fornecer as seguintes informações abaixo, endereçadas na pessoa da secretária Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, Sra. Licia Nascimento Caliman:

Confira o ofício clicando AQUI

