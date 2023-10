VÍDEO | Ações da Seag potencializam agronegócio no ES

O agro capixaba tem recebido diversos investimentos e ações, do Governo do Estado do Espírito Santo, que têm contribuído para potencializar ainda mais os negócios nesse setor.

Nesta sexta-feira (6), em entrevista ao AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, o sacretário de Estado da Agricultura do Espírito Santo (Seag), Enio Bergoli, fez um balanço das iniciativas voltadas para a valorização do pequeno, médio e grande produtor rural do Estado.

Ao lado do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, o secretário também abordou questões como mudanças climáticas e sustentabilidade, que estão em alta no debate nacional.

Assista a entrevista completa!