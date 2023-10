VÍDEO | Alegre pode se tornar cidade referência em inovação no Sul do ES

A cidade de Alegre está se tornando referência no segmento de ensino e pesquisa voltada para a Inovação. Além de iniciativas da Ufes e Ifes, o município também tem recebido projetos da Fundação Espírito-santanse de Tecnologia (FEST).

No AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o superintendente da FEST, Armando Biondo Filho, e a gestora de projetos da instituição Patrícia Bourguignon falaram sobre as iniciativas que podem tornar Alegre um dos polos referência em inovação no Sul do Espírito Santo.

Assista a entrevista completa!