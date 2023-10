VÍDEO | Bustech: Alegre é pioneira na educação tecnológica itinerante

O município de Alegre será a primeira cidade do Espírito Santo a investir na educação tecnológica itinerante. A iniciativa, que vai integrar ao ensino público municipal essa nova área do conhecimento, será implementada por meio de uma parceria público privada (PPP) com a Bustech.

No AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, em Alegre, o CEO da empresa, Raphael Ramos, detalhou as vantagens dessa iniciativa e como a cidade vai antecipar a preparação dos seus cidadãos para as tendências profissionais do mercado.

Assista a entrevista completa!