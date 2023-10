VÍDEO| Caminhão desgovernado invade imóvel em Cachoeiro

Um caminhão desgovernado invadiu um imóvel, neste sábado (14), no Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu na avenida Mauro Miranda Madureira, depois da “Curva do Magno”.

Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que o motorista do caminhão perde o controle do veículo e invade um imóvel, onde funcionava uma oficina.

Não há informações sobre vítimas. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve acionamento do órgão para essa ocorrência.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram contactados, mas não deram retorno até o fechamento dessa matéria.

