VÍDEO| Carreta perde freio e provoca grave acidente em Castelo

Uma carreta que transportava soja perdeu o freio e provocou um grave acidente, neste domingo (15), na rodovia Pedro Cola, no sentido Castelo X Venda Nova do Imigrante.

Testemunhas apontam que a carreta atingiu, pelo menos, mais dois veículos antes de sair da pista e cair em uma pequena ribanceira.

Motoristas que passavam pela rodovia gravaram os momentos depois do acidente. Pelas imagens, é possível ver uma carreta, modelo bi-trem, tombada e um outro carro, modelo Honda Civic, completamente destruído e com vítimas presas às ferragens.

Informações preliminares apontam que duas pessoas morreram.

Matéria em atualização. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) e as polícias Civil e Militar foram contactadas. Assim que as informações forem confirmadas pelos órgãos oficiais, serão atualizadas.

Veja o vídeo: