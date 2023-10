VÍDEO | De olho na indústria 5.0, Alegre mira no desenvolvimento sustentável

Atenta às tendências do agronegócio, a Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alegre, tem investido em diversas políticas públicas para preparar o município para indústria 5.0.

Entre as ações está o fortalecimento do ecossistema de inovação local, formado pelo setor de pesquisa, iniciativa pública e privada.

Esses e outros assuntos que colocam Alegre entre as cidades referências e políticas para o futuro foram abordadas pelo superintendente Willian Faian, na edição especial do AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba.

Assista a entrevista completa!