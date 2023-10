VÍDEO | ES investe em biotecnologia para melhorar a produção

Apesar de ter uma agricultura forte, despontando entre as melhores do Brasil, o Espírito Santo ainda enfrenta alguns desafios no que diz respeito a agropecuária.

Em entrevista ao AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, no Inova Capixaba, em Alegre, a médica veterinária e Drª em Reprodução Animal, Michele Bastos, destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Estado, no campo da biotecnologia para melhorar a produção e tornar o Espírito Santo mais competitivo nesse segmento.

Assista a entrevista completa!