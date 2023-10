VÍDEO | Fomento à inovação no interior coloca o ES em destaque nacional

Na edição especial do AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, nesta quinta-feira (5), no Inova Capixaba, em Alegre, o secretário de Estado Ciências Tecnologia e Qualificação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas, reforçou a importância do fomento a tecnologia e inovação não só na capital, mas também no interior do Estado.

Em um bate-papo descontraído, que contou com a participação do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, o secretário ainda chamou a atenção para o protagonismo do Espírito Santo no que diz respeito a discussões sobre o clima, bem como ações para prevenção a desastres naturais, como deslizamentos de terra e enchentes.

Assista ao PodCast completo: