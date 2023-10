VÍDEO | Fortes chuvas provocam alagamentos em ruas de Cachoeiro

O tempo virou na tarde desta quarta-feira (25) em Cachoeiro de Itapemirim. As fortes chuvas deixaram ruas e avenidas da cidade alagadas. Na Francisco Lacerda de Aguiar, motoristas e pedestres encontraram dificuldades para trafegar por conta do alagamento na região.

Um vídeo, encaminhado a redação do AQUINOTICIAS.COM, mostra o momento em que os automóveis reduzem a velocidade para tentar trafegar pela pista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para várias cidades do Espírito Santo, inclusive com possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

