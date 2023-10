VÍDEO | Homem passa mal, perde controle do carro e atropela pedestre

Um pedestre foi atropelado por um carro de passeio na manhã desta quinta-feira (26) cujo motorista teria perdido o controle do veículo após sentir-se mal.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo disse que que perdeu o controle da direção devido a uma vertigem provocada por alta na pressão arterial e que não percebeu que havia invadido a calçada. Ao se dar conta do fato, tomou um susto, imediatamente freou o carro e entrou em estado de choque quando se deu conta do atropelamento de uma pessoa. Então, rapidamente, saiu do veículo para prestar socorro, mas precisou ser levado ao hispital pois ficou muito abalado.

Ele contou ainda que que um apagão e que somente retomou a consciência com o grito de seu pequeno filho que estava no carro, vindo da escola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e todos os envolvidos foram socorridos para dois hospital de Cachoeiro.