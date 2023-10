VÍDEO | Inova Capixaba – Startup cria tecnologia para melhorar vida de surdos

Uma solução que promete melhorar a qualidade de vida de pessoas surdas foi apresentada durante o Inova Capixaba, nesta quinta-feira (5), em Alegre.

Em entrevista ao AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o fundador da Educanet, Cristiano Batista, deu detalhes sobre a startup, voltada para a inclusão social, e como ela tem projetado o Espírito Santo no cenário nacional.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.