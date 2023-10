A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pede em seu relatório da CPI dos Atos Golpistas, o indiciamento de mais de 60 pessoas, entre civis e militares. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e parte do núcleo de governo deles, cinco ex-ministros e quatro ex-auxiliares, estão na lista.

