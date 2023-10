VÍDEO | Trânsito em avenida de Cachoeiro terá mudanças na próxima semana

Na próxima semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) dará prosseguimento às intervenções do processo de requalificação viária na avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

A partir da próxima segunda-feira (23), o acesso ao bairro Amarelo pelo trevo do Posto Senna será permanentemente bloqueado. Como opção, os condutores que trefegam pela avenida Aristides Campos poderão realizar o contorno pela rua São Camilo de Lélis, que terá seu sentido invertido.

Mais adiante, um cruzamento semafórico foi instalado, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente à rua Osvaldo Cruz (saída do Centro Universitário São Camilo), onde os veículos que descem pela rua São Camilo de Lélis poderão realizar o contorno no sentido rodoviária, ou acessar o bairro Amarelo pela rua Idalino Soares.

Para viabilizar os trabalhos, a Prefeitura de Cachoeiro está mobilizando as secretarias municipais de Manutenção e Serviços (Semmat) e Segurança e Trânsito (Semseg) para a realização de manutenção viária e sinalização nos trechos que sofrerão alteração no fluxo de veículos.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes, o período de implementação dessas mudanças poderá ocasionar transtornos no tráfego da região, o que demanda máxima atenção por parte dos condutores.

“Sabemos que alterações no trânsito de veículos sempre geram transtornos, que são, muitas vezes, inevitáveis. Essas mudanças que estão em andamento tem como principal objetivo reduzir retenções do fluxo de veículos e diminuir a incidência de acidentes. Por isso, pedimos a compreensão da população durante esse processo, e atenção redobrada ao trafegarem pela região”, afirma.

O projeto de requalificação viária da avenida Lacerda de Aguiar, que também inclui intervenções na avenida Aristides Campos, foi elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito.

Confira o vídeo com todos os detalhes do projeto:

