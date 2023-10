Você devolveria? Desempregado recebe Pix de R$ 50 mil por engano

Você devolveria um Pix que recebeu por engano? E se estivesse desemprego? Um morador de Caldas Novas, em Minas Gerais, mesmo desempregado, devolveu a quantia de R$ 50 mil que tinha recebido por engano.

Conforme extrato da transferência, o Pix foi enviado para Gustavo no dia 13 de outubro. Quem transferiu o valor para ele foi o pai do Vinicius Eduardo Silva, moradores de Itumbiara, também no sul de Goiás, quando ele estava pagando um carro que ele comprou e, por engano, errou o último número da chave Pix.

O homem detalha que a chave Pix do vendedor era um número de telefone, que tinha apenas o último dígito diferente da chave do Gustavo. “Na euforia do momento, meu pai confirmou a transferência sem confirmar os dados”, conta. Quando o vendedor avisou sobre o erro, a família de Vinicius se desesperou.

Como a chave Pix era um número de telefone, Vinicius tentou ligar e enviar mensagem. Gustavo conta que o celular estava carregando e não viu as ligações e mensagem. Uma hora depois ele pegou o aparelho e se assustou com quantidade de mensagens e, inicialmente, pensou que era uma entrevista de emprego.

Ao ver o conteúdo das mensagens, Gustavo ainda pensou que poderia ser um golpe. “Pensei que era um golpe de Pix, mas quando abri a minha conta tinha R$ 50 mil a mais e minha conta nunca teve tanto dinheiro”, afirma. Após ouvir a história do Vinicius, ele não pensou duas vezes antes de devolver o valor.