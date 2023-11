🥙 Nutricionista esclarece como comer bem em dias quentes

Com o fim do ano chegando, vem tamb√©m o ver√£o e junto o calor, muito calor. E √© importante observar alguns cuidados com a sa√ļde, principalmente com a alimenta√ß√£o, para n√£o perder nada de bom que essa √©poca pode proporcionar. Mas, voc√™ sabe como comer bem em dias quentes?

A nutricionista Andressa Oliveira da Silva Cabelino explica o que fazer e o que não fazer com os alimentos, e como comer bem em dias quentes do ano para evitar problemas como desidratação, mal estar entre outros.

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, Andressa d√° dicas valiosas sobre alimenta√ß√£o. Ali√°s, ela tamb√©m enumera qual os alimentos indicados para a esta√ß√£o mais quente do ano, e como equilibrar a sa√ļde. Confira!

Foto: Erika Medeiros

Como comer bem nos dias quentes?

Adotar uma alimentação balanceada é fundamental a qualquer época do ano. Mas, se tratando do calor devemos ficar mais atentos, além de nos nutrir, precisamos de hidratação. Pensando nisso, devemos preferir alimentos como frutas, verduras (saladas cruas) e legumes que são ótimas fontes de vitaminas, minerais, fibras e água. Aliás, esses alimentos, além de leves são refrescantes.

Uma boa dica é optar por frutas da estação, como morango, melão, abacaxi, melancia e coco verde, pois são excelentes fontes de nutrientes contem em sua composição e também têm uma maior concentração de água que ajudam na hidratação do corpo.

As carnes brancas e cortes de carne bovina magra s√£o as mais indicadas para esta √©poca. Varie entre grelhados, cozidos e assados. Ademais, ingerir l√≠quidos como √°gua, ch√°s, sucos naturais sem a√ß√ļcar, √°gua de coco s√£o fundamentais.

Uma opção para variar na hidratação, são as águas saborizadas, utilizando pedaços de gengibre, laranja, limão, hortelã e outras frutas para aromatizar a água de acordo com a sua preferência.

O que evitar comer no calor?

O ideal é não consumir alimentos industrializados, frituras, refrigerantes, bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, bolachas recheadas e pratos muito elaborados com cremes e maioneses.

Alimentos expostos ao tempo contém riscos de contaminação ou de locais que não apresentem boa higienização também devem ser evitados.

Uma observação com relação a maionese caseira é que o seu consumo deve ter uma atenção redobrada em qualquer estação. Todavia, no calor, deve ser ainda maior.

Verdade ou mito: no calor a hidratação deve ser dobrada?

Verdade. No calor eliminamos mais √°gua. Sempre importante observar a cor da urina. Se estiver escura, significa que nosso organismo est√° economizando √°gua, portanto hidrata-se.

Comer mais devagar é uma dica para qualquer época do ano?

Sim, quanto mais mastigamos o alimento, mais triturado ele fica ajudando na digestão e absorção o que também ajuda na saciedade.

A atenção deve ser multiplicada no calor?

Sim, nessa época aumenta o risco de contaminação pelas elevadas temperaturas. Contudo, é muito importante fazer a higienização dos alimentos e cozinhá-los bem. Depois de preparados podem ficar até 2h no máximo fora de refrigeração.

Aliás, para higienizar alimentos como frutas e verduras, podemos utilizar uma solução de água sanitária com água filtrada, por exemplo. Utilize uma colher de sopa para cada litro de água, deixe de molho por 15 minutos e depois enxague bem os alimentos em água filtrada.

O que pode acontecer com a pessoa que n√£o segue essas dicas?

Pode ocorrer epis√≥dios de exaust√£o ou fadiga pelo calor. Tamb√©m pode haver a sensa√ß√£o de desmaio, intoxica√ß√£o alimentar causando mal-estar, diarreia, dor abdominal, n√°useas, v√īmitos, febre, desidrata√ß√£o e, em alguns casos, coceira na pele, azia, indigest√£o e estufamento abdominal.

Sobre a nutricionista

Andressa atua como nutricionista clínica desde 2012, com experiência em atendimentos ambulatoriais a pacientes com foco em emagrecimento, diabetes melitus, dislipidemias, gestantes, crianças, idosos e reeducação alimentar (longevidade).

Realiza consultorias em restaurantes e elabora√ß√£o de manual de boas pr√°ticas de manipula√ß√£o. √Č p√≥s graduada em nutri√ß√£o clinica e est√©tica e acupuntura (ventosas, auriculoterapia, cone hindu (chin√™s) e acupuntura sist√™mica e eletro acupuntura) e p√≥s graduanda em nutri√ß√£o oriental chinesa.