2ª Agroshow Caparaó: mais de 170 animais em exposição

A segunda edição da Agroshow Caparaó promete um espetáculo agropecuário de 17 a 26 de novembro, no Parque de Exposições Dyrcêo Santos, em Muniz Freire (ES). Com 174 animais inscritos na 1ª Exposição Regional Capixaba do Gir Leiteiro e no Concurso Leiteiro da raça, os eventos contam com criadores de diferentes Estados do país, numa competição acirrada e com qualidade genética bovina com início na próxima terça-feira (21).

Os eventos são ranqueados pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) e vão contabilizar pontos na disputa nacional. Do total de animais inscritos, 150 vão para julgamento na pista e os outros 24 disputarão o torneio leiteiro por categoria. Nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19) ocorrem somente a recepção e a admissão de animais no local da Feira.

E para abrilhantar a competição, está confirmada a presença de Euclides Prata, um dos juízes mais renomados do Brasil. A grandiosidade dessa participação e dos animais inscritos evidencia a importância do evento em nível nacional, destaca Weverton Machado Bastos, o “Veto”, diretor social da Associação de Criadores e Produtores de Gado de Leite do Espírito Santo (ACPGLES) e produtor associado da ABCGIL. “O número de animais participantes está no mesmo patamar de grandes exposições realizadas no país”, diz.

De acordo com o criador, o Gir Leiteiro, protagonista do Agroshow, exerce influência significativa na raça Girolando, reconhecida por sua aptidão leiteira e resistência. A evolução do Gir, alcançada através do acasalamento entre o Touro Holandês e a Vaca Gir para produção da novilha meio-sangue Girolando trouxe uma genética mais robusta para a raça, o que o público poderá conferir durante os sete dias de programação da Agroshow Caparaó Capixaba.

“O título de animal campeão automaticamente confere valorização no competitivo mercado de genética”, destaca Weverton Bastos que, com sua expertise, oferece valiosa perspectiva sobre o potencial do evento para impulsionar não apenas a produção regional, mas também a reputação dos animais no mercado nacional.

Agroshow Caparaó

A Agroshow é organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iúna e Irupi, com apoio da Prefeitura de Muniz Freire, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Governo do Estado, ABCGIL e institutos Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

174 animais estão inscritos na 1ª Exposição Regional Capixaba do Gir. Foto: Divulgação

Além do Concurso Leiteiro, palestras e seminários abordarão temas desde o bem-estar animal até estratégias para a alta produtividade, com a participação de especialistas renomados. Ainda na programação, acontecem o 1º Leilão GIR Leiteiro, em benefício da Casa Lar de Muniz Freire, e a entrega de equipamentos da agricultura. (*Confira na programação abaixo).

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iúna e Irupi, Jasseir Alves Fernandes, a oportunidade da etapa do Concurso Leiteiro da Raça Gir na Agroshow Caparaó Capixaba agrega ao evento, pois mostra uma alternativa de renda no meio rural além do café, cultura predominante na região. “A ideia é criar oportunidades, com a exposição e o torneio leiteiro agregando ao conjunto das atividades agrícolas da nossa região. Isso cria expectativa e motiva os produtores rurais a pensarem em novas alternativas para promoverem um mundo mais sustentável”.

Descubra a diversidade do evento: sabores locais, inovações agropecuárias e entretenimento

O Agroshow Caparaó Capixaba também será palco de shows, eventos culturais, negócios, ações, debates, palestras e intercâmbio de informações, sendo o espaço perfeito para os produtores rurais, lideranças, técnicos e empresários se encontrarem e discutirem temas relacionados ao agronegócio. Os organizadores estimam a presença de mais de 10 mil pessoas, movimentando o Parque de Exposições de Muniz Freire e prospectando negócios.

A Praça de Alimentação e os estandes oferecerão uma experiência gastronômica local única, juntamente com exposições com inovações e soluções para o setor agropecuário. A Tarde Cultural, a apresentação do Boi Azulão e shows com artistas como João Felipe e Raphael e Marcos e Willian garantirão momentos de descontração e entretenimento na 2ª Agroshow Caparaó Capixaba (*Veja mais na programação abaixo).

O seminário dedicado à Juventude Rural também destaca o compromisso com o futuro da agricultura, abordando temas de resistência, inovação e criatividade. O encerramento será marcado pela Santa Missa Sertaneja em Ação de Graças, seguida pela Folia de Reis. A Agroshow Caparaó Capixaba não é apenas uma Feira, é uma celebração da diversidade do agro capixaba e do desenvolvimento sustentável.

“A Feira foi concebida para o desenvolvimento da região do Caparaó Capixaba em acordo com os demais sindicatos de trabalhadores. O objetivo principal é gerar oportunidades de negócios e difundir novas tecnologias e oportunidades, em especial para agricultores familiares, buscando potencializar a geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida”, ressalta Jasseir Fernandes.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Muniz Freire, Renato Bueno, afirma que a expectativa é maior com o pós-evento, já pensando na safra de 2024 e também nos negócios a serem fechados para a melhoria da genética da bacia leiteira local. A 2ª Agroshow Caparaó Capixaba é uma vitrine de excelência genética e um catalisador para o desenvolvimento do setor agropecuário no Espírito Santo.

“É também uma grande oportunidade para que nossos empreendedores rurais apresentem seus produtos para um público maior, ganhando espaço no mercado a curto e médio prazo”, finaliza Bueno, para quem duas rodovias federais (BR-101 e BR-262), além de obras de estradas em construção pelo Governo do Estado para interligar diversos municípios da região, tornam Muniz Freire polo estratégico de negócios no Caparaó.

Programação 2ª Agroshow Caparaó Capixaba

17/11 – Sexta-feira

13h às 20h – Recepção e Admissão de Animais

18/11 – Sábado

8h às 20h – Recepção e Admissão de Animais

19/11 – Domingo

8h às 14h – Recepção e Admissão de Animais

20/11 – Segunda-feira

08h às 20h – Alojamento e Identificação de Animais

21/11 – Terça-feira

13h – Abertura Oficial do Torneio Leiteiro

14h – Início do Torneio Leiteiro

19h – Palestra “Conectando mulheres ao seu máximo potencial” do Programa Potencializa Elas da Cresol com Carol Veloso na Câmara Municipal de Muniz Freire

22h – 1ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

22/11 – Quarta-feira

6h – 2ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

08h às 14h30 – Seminário Municipal do Projeto: Arranjos Produtivos “Semeando Desenvolvimento com Sustentabilidade” – Câmara Municipal de Muniz Freire

14h – 3ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

22h – 4ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

23/11 – Quinta-feira

06h – 5ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

10h – Abertura da Praça de Alimentação

14h – 6ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

15h – Abertura dos Stands

16h – Palestra “Piscicultura: Uma atividade de Oportunidades” com Fabiano Giori (Consultor Técnico do SENAR-ES)

18h – Aula Show “Gastronomia da Tilápia”

19h30 – Abertura Oficial do AGROSHOW

21h – Show com Legião Sertaneja – Campo Comercial

22h – 7ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

24/11 – Sexta-feira

06h – 8ª Ordenha do Concurso Leiteiro da Raça Gir

09h – Início do Julgamento da Raça Gir Leiteiro – Machos e Fêmeas Jovens

09h – Palestra “Bem Estar e Resfriamento Animal – Implicância do Pré e Pós Parto” com Joedson Silva Scherrer (Departamento Técnico ACPGLES)

10h – Abertura da Praça de Alimentação

10h30 – Palestra “Trypanossoma – Um Prejuízo Oculto na Pecuária Leiteira” com Jorge Tadeu Zanchetta Filho – MSD

14h – Término do Torneio Leiteiro da Raça Gir

14h30 – Entrega de Equipamentos da Agricultura

15h – Abertura dos Stands

15h – Palestra “O Agro do Caparaó” com Enio Bergoli (Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)

16h – Palestra “Estratégias para a Alta Produtividade” com Gustavo Rennó (Canal No Pé do Café)

18h – Show com Viola Dourada (Campo Comercial)

20h – 1º Leilão GIR Leiteiro (1º Lote em prol a Casa Lar)

23h – Show com João Felipe e Raphael

25/11 – Sábado

09h – Seminário da Juventude Rural com o tema “Juventude – Resistência, Inovação e Criatividade na Agricultura Familiar” com Mônica Bufon, Prof Márcio Bolzan e Júlio César Mendel

09h – Reinício do Julgamento da Raça Gir Leiteiro – Fêmeas Adultas

10h – Abertura da Praça de Alimentação e Stands

15h – Tarde Cultural

18h – Apresentação do Boi Azulão (Concentração: Casa da Cultura)

19h – Show com Amizade do Samba

22h – Show com Hugo e Tiago

00h – Show com Marcos e Willian

26/11 – Domingo

10h – Santa Missa Sertaneja em Ação de Graças com Pe. Antonio

12h – Abertura da Praça de Alimentação e Stands

14h – Encerramento do AGRO SHOW