A casa caiu! Polícia prende suspeitos com drogas em Mimoso do Sul

A Polícia Civil (PC), realizou, na noite da última quarta-feira (22), uma operação em cumprimento de mandado de prisão contra suspeitos, na localidade de Morro da Palha e Água Limpa, zonas rurais de Mimoso do Sul. A ação ocorreu por volta das 18h.

Segundo a PC, os policiais foram até uma casa no Morro da Palha e encontraram o suspeito, onde deram o cumprimento de mandado de prisão. Policiais fizeram buscas, mas nada de ilícito foi encontrado.

Já em outra casa e um bar, na mesma região, os policiais deram cumprimento de busca e apreensão e encontraram um simulacro de arma de fogo, 22 pedras de crack e uma bucha de maconha. No mesmo local, um outro suspeito foi encontrado com uma porção de maconha.

Em outro endereço, na localidade de Água Limpa, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um suspeito. No local, a polícia encontrou uma carabina de pressão calibre 5.56.

Todos os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

