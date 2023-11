Homem é preso por estuprar e manter mulher em cárcere privado em Mimoso

Um homem, foi preso, na noite da última quinta-feira (23), por estuprar e manter a ex-mulher em cárcere privado, no bairro Serrano, em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares encontraram uma mulher muito nervosa, andando pelas ruas, dizendo que havia fugido porque estava sendo mantida em cárcere privado. Ela disse aos policiais que o ex-namorado tinha ido até a casa de um amigo e nesse intervalo de tempo, conseguiu fugir.

A vítima relatou aos policiais que, na manhã da última terça-feira (21), o ex-namorado foi até a casa dela, em Iconha, e a obrigou pegar um ônibus para desembarcar em Mimoso do Sul. Para não ser morta, a vítima obedeceu. A partir daí, a vítima começou a ser mantida em cárcere privado.

A vítima disse, ainda, que não denunciou o ex-namorado porque estava com muito medo de ser morta e que não possuía parentes em Mimoso. Segundo ela, o agressor obrigava a ter relações sexuais.

Na noite da última quinta-feira (23), a vítima conseguiu entrar em contato com a mãe, pedindo ajuda. A mãe, imediatamente, ligou para o 190, que conseguiu chegar no endereço certo.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para serem tomadas as medidas cabíveis.

