Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida em Conceição do Castelo

Um homem, ainda não identificado, morreu após o carro em que ele estava bater na lateral da rodovia ES 472, que liga Taquarusse a Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde da última segunda feira (27).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo dois veículos de passeio. Ao chegarem no local, o condutor do Gol relatou que transitava sentido Taquarussu x Conceição do Castelo, em sua mão de direção, quando percebeu que o Monza preto, que seguia no sentido contrário, colidiu na lateral da pista, rodou e foi parar do outro lado da rodovia.

No entanto, o motorista disse que tentou frear, mas não foi o suficiente para evitar a colisão lateral entre os carros. Quando a PM chegou no local, o condutor do Monza estava sendo socorrido pelo Samu e não foi possível colher a versão dele.

No Gol estava a esposa do condutor. Ela sentia algumas dores e foi levada por populares para o hospital na região, onde permaneceu em observação. Segundo informações, o motorista do Monza não possuía CNH. Após algum tempo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do Gol não apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.