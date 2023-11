Acusado de roubar, estuprar e torturar mulher é preso pela PC em Cachoeiro

Um homem de 28 anos, acusado de roubar, estuprar e torturar uma mulher, foi preso na manhã desta quinta-feira (09) em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão foi efetuada por policiais do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de Cachoeiro. O crime ocorreu em julho deste ano, no bairro IBC.

De acordo com o titular da DEIC, delegado Rafael Amaral, os trabalhos de investigação se iniciaram assim que a delegacia foi acionada, já que se tratou, dentre outros crimes, de roubo à pessoa, mediante uso de arma e grave ameaça.

A vítima, uma mulher de 22 anos, foi amarrada, estuprada e agredida pelo homem, que estava armado. Enquanto ficou imobilizada, ela teve a casa totalmente revirada pelo agressor. O homem fugiu levando R$ 1.445, sendo 1.050 em dinheiro e R$ 395 no pix, um celular e um ventilador.

Após rigoroso trabalho realizado pelos investigadores, inclusive com a recuperação de bens subtraídos da vítima, a Polícia Civil conseguiu vasto lastro probatório, o que possibilitou representar pela prisão preventiva do investigado. Logo após a decretação, outro trabalho de investigação se iniciou, desta feita para localizar o procurado. O criminoso foi localizado nesta manhã na zona rural de Cachoeiro.

Segundo a PC, o homem já tem passagens por roubo a mão armada, furto, tráfico de drogas e corrupção de menores.

O delegado ressaltou que destacou dois dos seus investigadores mais experientes, exclusivamente para o caso. “Não apenas por se tratar de vítima do sexo feminino, mas pela barbárie cometida contra a pessoa, o que culminou em satisfatório resultado dos trabalhos investigativos. Os criminosos precisam entender que existem barreiras entre eles e a sociedade, e uma delas somos nós – a Polícia Civil”.

O preso foi entregue ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para ser encaminhado ao CDP local.

