Adolescente é apreendido com submetralhadora dentro de táxi em Alegre

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido e um jovem, de 19 anos, foi preso, na tarde da última quarta-feira (22), com uma submetralhadora dentro de um táxi, no bairro Campo de Aviação, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares da Força Tática do 3º Batalhão realizavam o patrulhamento no bairro, quando avistaram um táxi com dois passageiros. Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro de uma mochila uma submetralhadora calibre 380 com a inscrição PCV (Primeiro Comando de Vitória).

O taxista informou que prestava somente o serviço de transporte remunerado e o destino seria em Alegre, não sabendo da ilicitude dos suspeitos.

Diante do flagrante, o menor foi apreendido e o maior detido e conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as demais providências. O taxista também compareceu na delegacia para esclarecimentos.