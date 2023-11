Adolescente de 15 anos morre após se afogar na zona rural de Castelo

Um adolescente de 15 anos morreu após se afogar na manhã desta quarta-feira (15), na localidade de Pedregulho, zona rural de Castelo. Segundo informações de populares, Ariel Rodrigues Freitas Tristão, estaria em um rio pescando.

O adolescente teria entrado na água para se refrescar, mas ele afundou e não voltou mais. Os próprios moradores encontraram o corpo do menino.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 foi estive no local e prestou socorro à vítima, mas infelizmente ele não resistiu e veio a óbito.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de busca a afogado na localidade de Pedregulho, na manhã desta quarta-feira (15), entretanto, ainda durante o deslocamento, a equipe foi comunicada que o Samu já estava no local, prestando atendimento à vítima que, apesar do socorro, foi a óbito. Dessa forma, não houve necessidade de atuação dos bombeiros.

A perícia da Polícia Civil (PC) informou que foi acionada, por volta de 12h35, para uma ocorrência de afogamento com vítima fatal, na localidade de Pedregulho. O corpo da vítima de sexo masculino, de 15 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Ainda segundo a PC, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

