Adolescentes suspeitos de tráfico são apreendidos pela Polícia em Guaçuí

Na tarde desta quinta-feira (8), a Polícia Civil (PC) apreendeu dois adolescentes, ambos com 16 anos, que estavam vendendo drogas numa residência no bairro Antonio Francisco Moreira, em Guaçuí, região do Caparaó.

De acordo com a PC, os policiais civis estavam atrás de um traficante, que estaria de posse de um veículo que foi “empenhado” em seu ponto de drogas, por um usuário de drogas. Ao chegarem no local, o traficante pulou o muro da residência e empreendeu fuga.

Com eles, foram apreendidas cinco buchas de maconha, três pinos de cocaína e 25 pedras de crack, além de material para embalar drogas e a quantia de R$ 160,00 em espécie. A ação foi coordenada pelo Delegado Robson Vieira Lima, sendo que foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado – BOC em face dos adolescentes, que foram ouvidos e entregues aos responsáveis legais.

Os dois adolescentes que estavam no interior da residência foram apreendidos e levados para a Delegacia de Guaçuí, juntamente com o material encontrado.