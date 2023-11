Dupla é presa pela PC por aterrorizar clínicas médicas em Cachoeiro

O Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), de Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou uma nova fase da operação ‘Salvo-conduto’, que prendeu dois suspeitos de aterrorizar clínicas médicas no município. A ação foi realizada durante a manhã desta quarta-feira (8), começando às 6h e encerrada às 11h.

De acordo com a Polícia Civil, além deles, um terceiro homem foi detido em outra ação que investiga veículos roubados. O suspeito, de 21 anos, foi detido na localidade de Monte Líbano. Com ele, os agentes localizaram um veículo Fiat Strada, que tinha sido roubado no Rio de Janeiro, além de 14 pássaros da fauna silvestre sem documentação regular.

Já aos suspeitos, investigada por aterrorizar clínicas médicas de Cachoeiro, foram presos na localidade de Monte Verde e no bairro Gilson Carone. A dupla, de 21 e 26 anos, era investigada há meses pela Polícia Civil, por envolvimento em roubos de, pelo menos, três clínicas médicas no município somente neste ano.

Segundo a PC, eles rendiam quem estivesse no loca, roubavam aparelhos celulares e dinheiro, tanto das clínicas, quanto de funcionários e pacientes.

O titular da Deic, Rafael Amaral, já havia representado pela prisão dos dois. Desde então, a Deic começou a monitorar possíveis endereços da dupla, e assim que os mandados de prisão preventiva foram expedidos, os investigadores seguiram até os locais identificados.

Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

“Salvo-conduto”

O salvo-conduto foi uma ferramenta criada durante a Idade Média, na Europa, e visava dar segurança aos “mercatores” (comerciantes), concedendo a “paz do mercado” ou “paz da feira”, pois coibia crimes e transgressões das mais diversas.

Tal política foi seguida pelos condes de Champanhe, que também se serviram do “salvo-conduto” e dos guardas das feiras para garantir o sucesso e o bom funcionamento das mesmas.