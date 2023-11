“Akatu” promete agitar a véspera de feriado no Gordinho Cachoeiro

Na noite desta quarta-feira (31), véspera de feriado, o Gordinho Cachoeiro se prepara para receber um evento que promete deixar sua marca na cena musical local. Akatu, um dos grupos de samba mais renomados do Brasil, irá se apresentar a partir das 22h em uma noite que contará também com a presença de bandas regionais de destaque: ArtSamba, Koisa Nossa e o DJ Rabannada.

O Grupo Akatu

Semente boa e mundo melhor: essas são as traduções do nome “Akatu”, de origem Tupi, que hoje ecoa entre o público. Considerado uma das maiores revelações do samba e pagode nacional, está entre as bandas mais tocadas nas rádios do país dentro do segmento. Com mais de 124 milhões de visualizações no YouTube, 200 milhões de streams e quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além dos mais de 355 mil seguidores no Instagram, os pagodeiros, que há pouco tempo agitavam apenas as noites da capital mineira, conquistaram o Brasil e seguem com shows em vários estados. Desde o início da carreira, além de animar os shows, o Akatu sempre esteve focado nas produções de registros audiovisuais. Em 2017, lançou o CD Meu Momento e no ano seguinte o DVD Vamo Cantar. Já em 2020, foram três trabalhos: Ensaio Akatu, Akatu Relax, Luau Akatu e Encontro de Gerações, gravado com o Revelação. Em janeiro de 2021, gravou o DVD Degrauzinho por Degrauzinho, que contou com uma megaprodução. O trabalho teve Belo, Suel, Ferrugem, Menos é Mais, Di Propósito e Matheus Fernandes como participações especiais.

Setores Disponíveis:

Pista: A energia contagiante da pista é perfeita para quem gosta de dançar e se divertir com os amigos.

Camarote: Se você busca um ambiente exclusivo e confortável para curtir o show, o camarote é a opção ideal. Com vista privilegiada para o palco e atendimento diferenciado, você vai viver uma experiência VIP.

Meia Entrada / Social

Para garantir o benefício do ingresso ”Social”, é necessário a doação de 1 (um) kg de alimento não perecível no acesso ao evento. Essa é uma opção para aquelas pessoas que não se enquadram no direito da meia entrada.

Ingressos Limitados:

Compre AQUI!