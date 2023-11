Alegre: Premiação Gestágua 2023 celebra a Inovação e o compromisso ambiental

No dia 13 de novembro de 2023 ocorreu a Premiação do Gestágua, Editais 003/2023 – Prêmio Alegre Ambiental e 004/2023 – Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O evento foi realizado na Unidade de Conservação ARIE “Laerth Paiva Gama”.

O Programa Gestágua está na sua terceira edição, se dividindo entre: Prêmio Alegre Ambiental, que esse ano teve como tema “conservando o futuro” com o objetivo de reconhecer e incentivar projetos inovadores relacionados a práticas conservacionistas do solo e da água, além de promover iniciativas que contribuam para a proteção e preservação dos recursos naturais.

Além disso, uma outra vertente do Gestágua é o PSA – Pagamento por Serviços Ambientais, que objetiva remunerar os produtores rurais que possuam práticas conservacionistas que venham a contribuir para a diminuição da erosão e para o aumento da infiltração de água, como reflorestamento em área de preservação permanente (APP) e recuperação de nascentes.

No Prêmio Alegre Ambiental foram contemplados cinco prêmios de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada em reconhecimento à essas ações, são eles:

Já os contemplados na categoria por Pagamento de Serviços Ambientais foram 19 produtores enquadrados em quatro modalidades, sendo elas: conservacionista, recuperação/restauração, modalidades produtiva e instalação de caixas de abelha (que é um adicional para inscritos em uma das outras três modalidades anteriores), recebendo valores entre R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) à 14.600,00 (quatorze mil e seicentos reais), os recursos destinados serão um total de R$ 166.900,00 (cento e sessenta e seis mil e novecentos reais).

