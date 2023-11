Alunos de curso da PM do ES são socorridos às pressas para hospital

Alunos que participavam do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo passaram mal e precisaram ser levados para o Hospital da Polícia Militar (HPM) com sintomas de insolação após treinamento na última quinta-feira (23).

Neste sábado (25), por meio de nota, a PM informou que o Curso de Formação de Soldados foi iniciado nesta semana, na Academia da Polícia Militar (APM), sendo as disciplinas realizadas na semana inicial apenas de ambientação.

“Na chamada matinal, na data de ontem, alunos relataram mal-estar, sendo imediatamente encaminhados ao HPM, onde foram devidamente atendidos. A PMES informa que irá instaurar uma apuração administrativa em relação ao fato”, esclareceu.

A PMES ressaltou ainda que os alunos possuem um cantil individual e a APM possui estrutura completa, sendo quadra com cobertura, bebedouros para hidratação, entre outros.