Flagrados pela PRF no ES! Confira o desfecho de fiscalização na BR-101

Uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um desfecho não muito agradável para os envolvidos na ocorrência, registrada nesta sexta-feira (24), na BR-101.

Segundo os policiais, durante fiscalização de rotina, no Km 61, em São Mateus/ES, um veículo Fiat Strada foi abordado com dois ocupantes.

“Após a verificação dos elementos identificadores do carro, constatou-se que este, na verdade, era um veículo Fiat Strada Working com restrição de furto/roubo”, explicou a PRF por meio de nota.

A ocorrência ainda aponta que o condutor informou que o veículo era emprestado e solicitou a presença do proprietário.

Diante dos fatos, segundo a PRF, a Fiat Strada, juntamente com o condutor e proprietário foram encaminhados ao DPJ de São Mateus.

