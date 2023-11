Ameaça e cabeçada: Ana Hickmann relata brutalidade do marido em agressão

A modelo e apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o seu marido, neste sábado (11), na delegacia de Itu, em São Paulo.

De acordo com o documento, a ocorrência foi tipificada como lesão corporal e violência doméstica.

Ana Hickmann acusa o companheiro Alexandre Correa de tê-la agredido após uma discussão dentro do condomínio onde moram na mesma cidade.

Em depoimento à Polícia Militar, a apresentadora afirmou que a discussão começou na cozinha, por volta das 15h30.

Segundo informações obtidas pelo G1, o marido da apresentadora teria pressionado ela contra uma parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas.

Após o desentendimento, Alexandre saiu do condomínio, não sendo localizado, segundo a PM. Já a modelo, buscou atendimento médico na Santa Casa de Itu e foi liberada em seguida

Apesar de ter registrado o fato na delegacia, ela optou por não solicitar medida protetiva.

