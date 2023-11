Anchieta gerou mais de 1,8 mil empregos com carteira assinada em 2023

Nos primeiros nove meses do ano – janeiro a setembro –, Anchieta gerou 1.870 empregos com carteira assinada. Desses, 527 foram intermediados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) municipal, ou seja, 28,18% dos empregos gerados.

A captação de empregos pelo Sine de Anchieta (28,18%) superou municípios maiores em população, como Aracruz (4,83%), Cachoeiro (1,54%), Cariacica (2,67%), Colatina (0,31%), São Mateus (1,71%) e Linhares (1,23%).

Leia também: Bora zerar dívidas? Confira as datas e como fazer para limpar o nome

O gerente do Sine, Gustavo Rovetta, comemorou o resultado. “Satisfação é orgulho, sentimento de dever cumprido em honrar esse órgão tão importante, a gestão Municipal, a população e as empresas parceiras… Continuaremos dando o nosso máximo sempre”.

Os dados dos empregos com carteira assinada em Anchieta e captados pelo Sine são os mais recentes divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ainda que tenha havido 1.698 demissões, o saldo continua positivo em 172 postos de trabalho gerados, um crescimento de 3,66%.

Saiba como concorrer a uma vaga de emprego com carteira assinada

Empresas esperam por seu currículo. Se você tem uma vaga de emprego à vista, inclua apenas informações essenciais na sua apresentação

Saber fazer um curriculum vitae objetivo, ou seja, que vá “direto ao ponto” e que atraia a atenção das empresas é fundamental para ser considerado para uma vaga em uma agência de empregos.

Se há vagas, opte por um currículo sóbrio e entregue em uma agência de empregos

Os currículos devem, normalmente, utilizar o formato padrão e as fontes mais clássicas como Arial e Times New Roman na cor preta.

Quantas páginas meu currículo deve ter?

Normalmente, o mais recomendado é que seu currículo tenha entre uma e duas páginas, mas isso vai depender muito da vaga para qual você está se candidatando.

Em que ordem cronológica é preciso colocar a experiência profissional?

Colocar as experiências profissionais na ordem cronológica inversa, ou seja, da mais recente para a mais antiga, é importante para facilitar a visualização por parte das empresas.

A importância de saber como escrever um currículo de acordo com a vaga para a qual você está se candidatando

Ao invés de enviar um currículo padrão aos recrutadores, tente personalizá-lo ao máximo para a vaga pretendida.