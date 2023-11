Bora zerar dívidas? Confira as datas e como fazer para limpar o nome

Uma boa oportunidade para negociar dívidas e limpar o nome a tempo das compras de Natal será o mutirão realizado pela Prefeitura de Anchieta nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. É o 2º Mutirão de Negociação de Dívidas, organizado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Municipal de Anchieta. A ação será realizada das 9 horas às 16h, na sede do Procon Anchieta, na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro.

Não há limites nos valores das dívidas e da renda para participar do mutirão, apenas que estejam em atraso e não tenham sido renegociadas anteriormente. O objetivo da ação é atender consumidores que possuem dívidas em atraso e queiram regularizar sua situação financeira com condições facilitadas junto às empresas participantes.

Participarão da ação a Cesan, EDP/ES, Claro, Banestes, Dacasa Financeira, Agoracred, Crefisa, Microlins, Material de Construção Anchieta, Material e Construção Pontal e Material de Construção Porto. Empresas que estão dispostas a conceder descontos para os consumidores em débito.

“Acredito que essa iniciativa do poder público municipal é de suma importância, pois contribui para a recuperação do crédito e reabilitação dos consumidores para novos negócios, além de injetar recursos no comércio e prestação de serviços local”, disse o procurador-geral Pablo Ricardo Lopes Damazio. Ele destacou que haverá um servidor do Procon Anchieta acompanhando as negociações “para que todo acordo firmado nestes dias seja de fato benéfico ao consumidor e assim ele consiga cumprir o acordo”, concluiu.

Atendimento

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada e haverá distribuição de senhas, com número de atendimentos limitados, de acordo com cada empresa participante. Caso o consumidor não consiga ser atendido no dia do evento, o Procon Municipal fará um cadastro de reserva do consumidor para um posterior agendamento de atendimento.

O consumidor deve ser o titular da dívida e apresentar, na hora do atendimento, os seus documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros.

A ação faz parte do Programa Procuradoria Cidadã e contará com a participação e apoio da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Anchieta/ES.

Serviço:

Data: 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro (quarta-feira à sexta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Casa do Cidadão, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, Centro – Anchieta/ES.

Entidades participantes: Cesan, EDP/ES, Claro, Banestes, Dacasa Financeira, Agoracred, Crefisa, Microlins, Material de Construção Anchieta e Material, Construção Pontal e Material de Construção Porto.

Documentos: É obrigatória a apresentação dos documentos pessoais do titular da dívida como Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros.