Animais em situação de maus-tratos são encontrados em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM), recebeu a informação de que três cavalos estariam em situação de maus-tratos, no terreno, localizado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PM, por determinação do Ciodes, os militares se deslocaram até o local. Chegando lá, constataram que os animais estavam em situação de maus-tratos, expostos ao intenso sol, sem comida e sem água. A equipe procurou pelo proprietário, mas ele não se encontrava no local.

Diante do fato, os militares deram a possibilidade de acionar o Centro de Zoonoses do município, porém, o Ciodes orientou procurar a Prefeitura para solucionar o caso.