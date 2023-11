Anuário IEL: maiores empresas do ES renovam recorde de receita e superam R$ 183 bi

O Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo chega em sua 27ª edição trazendo conteúdos sobre o desempenho financeiro das empresas e dos grupos empresariais com operações no Estado.

Em 2022, a receita operacional líquida (ROL) das 200 maiores empresas ultrapassou os R$ 183 bilhões, 10% superior à registrada em 2021.

A publicação, lançada nesta quarta-feira (29) durante o evento do Fórum IEL de Gestão, no Le Buffet Master, em Vitória, é uma importante fonte de registro de informações para a história do mercado capixaba.

“Em 2023, a economia do Estado registrou um avanço de 4% no primeiro semestre do ano. Mesmo tendo que driblar os efeitos de um ambiente externo marcado por incertezas geradas por prolongamentos e novos conflitos geopolíticos, e por um enfrentamento ao nível elevado de preços, o Espírito Santo caminha para fechar o ano de crescimento econômico. E a edição deste Anuário IEL vai mostrar as empresas capixabas que tiveram resultados expressivos nos seus negócios”, avalia a presidente da Findes, Cris Samorini.

A cada ano, o IEL-ES mobiliza-se em busca de referenciais, empresas e pessoas que são convidadas a contribuir com artigos, histórias, vivências e cases enriquecedores nos seus 10 eixos temáticos.

“O Anuário, além de apresentar rankings empresariais que levam em consideração a receita operacional líquida e o balanço patrimonial, também está dedicado a explorar e analisar os desafios e oportunidades que permeiam a pauta do capital humano no cenário empresarial capixaba”, ressalta o superintendente do IEL-ES, Max Alves.

Em 2022, a receita operacional líquida (ROL) das 200 maiores empresas no Espírito Santo ultrapassou os R$ 183 bilhões – 10% superior em relação à 2021.

A indústria permanece em destaque entre os setores analisados, com uma ROL de R$ 103 bilhões e participação de 56,25% entre as 200 maiores.

Em seguida, vêm comércio (R$ 50, bilhões, ou 27,3% em termos relativos), serviços (R$ 29 bilhões, ou 15,7%) e agronegócio (R$ 1,4 bilhões, ou 0,8%). Todos os segmentos apuraram crescimento significativo em relação ao ano anterior.

Quanto à distribuição do número de empresas por setor, a categoria de serviços lidera, com 104 empresas (52% do somatório). O setor industrial traz para o ranking 50 empresas (25%), sendo a atividade de alimentos a mais representativa, com 15.

O comércio, por sua vez, marca presença com 43 empresas (21%) – 31 atacadistas e 12 varejistas.

Pela 10ª edição consecutiva, a Petrobras UN-ES é contemplada como a Maior Empresa e Maior Indústria no Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo.

“Este resultado é um reconhecimento da nossa força de trabalho, composta por pessoas com diversas histórias, origens e formações.

A diversidade das nossas equipes no Espírito Santo faz-nos inovadores, sendo fundamental para superarmos os desafios das muitas atividades que aqui desenvolvemos”, disse Eduarda Lacerda, gerente-geral da Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Petrobras no ES.

Em segundo lugar, destaque para ArcelorMittal Brasil; seguido da Vale, na terceira posição. As duas também ficaram posicionadas nas mesmas colocações como Maior Empresa e Maior Indústria.

Para a elaboração dos rankings de melhores empresas foi levado em consideração seis indicadores de desempenho, que demonstram a performance das organizações participantes.

São eles: ativo total, ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido do ano atual e do ano anterior, lucro líquido do exercício, receita operacional líquida (ROL) atual e anterior e número de colaboradores no Espírito Santo.

A Alcon – Companhia de Álcool de Conceição da Barra – ficou em primeiro lugar como Melhor Empresa e Melhor Indústria do Estado. Sua principal atividade é a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustível.

“Agradeço profundamente a toda a nossa equipe pelo comprometimento e dedicação que nos levaram a ser reconhecidos como a melhor empresa e melhor indústria do Espírito Santo.

Este prêmio é fruto do esforço de cada um de vocês. Juntos, continuaremos a construir um futuro mais doce e sustentável”, afirmou Nerzy Dalla Bernardina Junior, diretor-superintendente da Alcon.

O Sicoob ES ficou em primeiro lugar no ranking dos 10 maiores grupos empresariais no Espírito Santo.

“Recebemos com enorme felicidade a notícia de que fomos reconhecidos como o maior grupo empresarial no Espírito Santo. Gratidão às milhares de pessoas e empresas que constroem o Sicoob ES, maior empreendimento coletivo do Estado.

Nos últimos nove anos, o Sicoob ES tem dobrado de tamanho a cada três anos, e isso mostra como o nosso modelo de negócio é saudável.

Estruturados na cooperação, na credibilidade, na inovação e na transparência, estamos avançando na oferta de soluções financeiras de forma presencial e digital e fortalecendo os nossos investimentos sociais”, disse Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob Central ES.

Maiores e melhores em 10 segmentos

Para composição dos rankings setoriais, foram utilizados dados informados pelas empresas para a pesquisa “200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo”.

Os rankings são compostos pelas maiores e melhores empresas cujas atividades comuns são desenvolvidas, sendo possível que as empresas elencadas estejam ou não entre as 200 maiores. Ou seja, a participação nas tabelas independe de sua classificação no ranking geral das 200 maiores empresas, já que muitas delas não apresentam receita operacional bruta suficiente para a inclusão nessa listagem amplificada.

As Maiores Empresas por setor:

1º lugar:

– Agricultura e pecuária: Nater Coop

– Alimentos e Bebidas: Frisa Frigorífico

– Comércio Atacadista: Comexport Trading Com. Exterior

– Comércio Varejista: Extrabom Supermercados

– Construção: Pelicano Construções

– Energia e Saneamento: EDP Espírito Santo

– Extrativa: Petrobras – UN-ES

– Metalurgia e produtos de metal: ArcelorMittal Brasil

– Serviços logísticos e postais: Braspress

– Tecnologia da Informação: ISH Tecnologia