💰 Aposta do ES leva sozinha prêmio de R$ 50 milhões na Mega-Sena

Tem capixaba rindo à toa e com o bolso cheio de dinheiro! afinal, uma aposta feita no Espírito Santo acertou as seis dezenas do concurso 2.658 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo. A aposta ganhadora foi feita em Aracruz e o sortudo capixaba vai embolsar sozinho o prêmio de R$ 50.248.574,29.

A saber, os n̼meros sorteados foram: 05 Р13 Р39 Р51 Р58 Р60.

O ganhador realizou uma aposta simples, de seis números, em uma casa lotérica da cidade.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 78 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. E cada uma delas vai receber R$ 41.036,33. Além disso, outras 4.750 apostas acertaram quatro números e para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 962,65.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (23), com estimativa de prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. Será que a sorte vai continuar no Espírito Santo?

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Sendo assim, para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Em resumo, a aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.