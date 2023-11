Apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena; Confira os prêmios!

Cinco apostas de cidades do Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena e faturaram mais de R$ 40 mil reais. O sorteio do concurso 2.651 foi realizado na última quarta-feira (1), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os ganhadores são de Ecoporanga, Guarapari, Pancas, São Mateus e Vitória. Todos os apostadores acertaram cinco números da sorte e faturaram cerca de R$ 44.109,26. As apostas foram feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59. Apenas um apostador da cidade de Goiânia, em Goiás, acertou as seis dezenas e faturou sozinho cerca de R$104.876.676,00.

Para quem deseja acertar os seis números da sorte e ficar milionário, a aposta pode ser feita em qualquer Casa Lotérica Credenciada pela Caixa mais próxima, e o jogo simples custa R$ 5,00.