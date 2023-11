Atenção! BR-101 será interditada. Saiba o motivo e até quando

Os motoristas que trafegam pela BR-101/ES/BA devem ficar atentos às intervenções na rodovia a partir da próxima segunda-feira (13).

De acordo com a Eco101, que administra a rodovia, a BR-101 terá desvios no tráfego durante cerca de 40 dias, em dois pontos do município da Serra, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realize a interligação do Contorno do Mestre Álvaro à rodovia BR-101/ES/BA.

As mudanças no traçado da rodovia ocorrerão entre os km 246 e 248 (próximo ao bairro Chapada Grande) e entre os km 278 e 280 (próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória).

Desta forma, os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e respeitarem os limites de velocidade, de acordo com as placas existentes ao longo das obras.

Confira como ficará o trânsito no local:



Entroncamento Norte, do km 246 ao km 248 (próximo ao bairro Chapada Grande na Serra) – 13/11



• Sentido Norte (Rio de Janeiro/Bahia): Os motoristas que trafegam pela BR-101/ES/BA, sentido Linhares, nas proximidades do km 248, devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.



• Sentido Sul (Bahia/Rio de Janeiro): Quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR-101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo sob o novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.



Entroncamento Sul, do km 278 ao km 280 (próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória) – 20/11



• Sentido Norte (Rio de Janeiro/Bahia): A via atual possui duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR-101/ES/BA, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.



• Sentido Sul (Bahia/Rio de Janeiro): A via atual possui duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR-101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo sob o novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.