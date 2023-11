ATENÇÃO! Trecho da Linha Vermelha tem ponto de bloqueio nesta terça (21)

Em razão do avanço das obras de macrodrenagem, na Linha Vermelha, mais precisamente na entrada do bairro Zumbi, o trecho na altura da igreja São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, estará fechada para todos os tipos de veículos a partir das 7h desta terça-feira (21).

Desse modo, os veículos que se destinam ao centro da cidade deverão acessar a Avenida Jones dos Santos Neves, na rampa do antigo tomba caminhão.

Também é importante que se considere a possibilidade de utilização da Avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), que apresenta uma maior fluidez de tráfego.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.